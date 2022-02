Wiener Klinik Floridsdorf kostete 1,26 Mrd. Euro

Die Wiener Klinik Floridsdorf in Wien, auch bekannt unter dem früheren Namen Krankenhaus Nord, kostete laut vorliegender Schlussabrechnung 1,262 Milliarden Euro. Die Gesamtsumme liege damit unter den vom Rechnungshof prognostizierten 1,41 Milliarden Euro, betonte am Montag Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). Auch sei sie geringer als seine politische Vorgabe - also der von ihm 2018 vorgegebene Höchstgrenze von 1,341 Milliarden Euro.