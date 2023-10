Neuer muss warten: Ulreich gegen Mainz im Tor

Neuer-Comeback gegen Darmstadt?

Um die Abläufe in der Abwehr besser kennenzulernen fehle Neuer lediglich nur noch „ein Testspiel“. Aufgrund der vielen englischen Wochen, könne man ihm das aber derzeit nicht bieten, so Tuchel. Das nächste Heimspiel steht am 28. Oktober gegen Darmstadt 98 an. Möglich, dass Neuer gegen den Aufsteiger erstmals im Tor stehen wird. Die Qualität von seinem Torwartspiel sei „außergewöhnlich“, meint Tuchel weiter: „So wie er drauf ist und was er hinter sich gebracht hat, bin ich zu 100 Prozent überzeugt, dass er auf sein allerhöchstes Niveau zurückkommt.“