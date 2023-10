Mazraoui-Posting: FC Bayern gibt Statement ab

Der Marokkaner Noussair Mazraoui bleibt nach dem Wirbel um einen pro-palästinensischen Social-Media-Beitrag im Bayern-München-Kader. Laut dem deutschen Fußball-Meister bedauert der Außenverteidiger „Irritationen“. Er verurteile „jede Art des Terrorismus und jede Terrororganisation“, sagte Mazraoui in einer Mitteilung vom Freitag. Der 25-Jährige hatte in den sozialen Netzwerken ein Video verbreitet, in dem den Palästinensern im Konflikt mit Israel ein Sieg gewünscht wird.