Spektakuläre Rückkehr: Coacht Mourinho bald Alaba?

Mourinhos Vertrag bei AS Rom läuft ebenso wie Ancelottis nächsten Sommer aus. Der Italiener könne sich aber vorstellen, noch ein Jahr dranzuhängen, sollte ein entsprechendes Angebot für eine Vertragsverlängerung am Tisch liegen.Mourinho stand zwischen 2010 und 2013 an der Seitenlinie von Real. Seine Erfolgsbilanz: Ein Meistertitel und ein Cup-Triumph.