Retourkutsche? Spitzensport kämpft ums Überleben

„Seit 26 Jahren unabdingbar“

Franz Wilfan hat das Leistungsmodell seinerzeit aufgebaut hat und ist nach wie vor als Berater an Bord. „Es handelt sich um ein 60 Quadratmeter großes Büro, in dem maximal neun Mitarbeiter tätig sind. Hier werden 250 Athleten betreut. Die Personen sind an die Schüler gebunden, alles ist mit der Schule eng vernetzt. Das ist seit 26 Jahren unabdingbar, geht nur am Standort. Wenn das zerrissen wird, ist eine Betreuung nicht mehr möglich. Es gibt keine Alternative“, sagt Wilfan.