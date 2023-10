Liga-Topscorer: „Konnte gefühlt nicht mehr gehen“

Womit Hartberg-Trainer Markus Schopp wohl abermals sein Fünf-Tore-Mann abgeht. „Ich bin ja unglaublich in die Saison reingestartet“, sagt auch Entrup, der trotz allem am Samstag mit nach Graz fährt. Wo er seinen Kollegen viel zutraut! „Wir sind nicht unverdient Vierter, könnten sogar mehr Zähler haben. Wir können auch in Graz punkten - oder gewinnen!“