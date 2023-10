Lebenshilfe-Geschäfte in kleinen Orten als Lösung

„Neben Gastronomie weitere Ansätze denkbar“

Jedoch betreibt man in Mötz gemeinsam mit der Gemeinde und der Firma MPreis seit 2020 den „lebensM“. Dort helfen Menschen mit Behinderung mit. Einige Klienten fanden eine Einstellung bei anderen Filialen. So führt man auch in Buch bei Jenbach – in Kooperation mit der Gemeinde und gefördert vom Regionalmanagement Schwaz sowie dem Land Tirol – ein Café, ähnlich wie im Dorfladen in Schwaz samt Café.