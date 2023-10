Gelb-Rot für Guido Burgstaller bei Mini-Comeback

Er kam in Minute 82 für Sasa Kalajdzic - und musste in Minute 94 nach einer Gelb-Roten Karte auch schon wieder vorzeitig runter. Grund: Eine Rudelbildung inklusive Gerangel zwischen den beiden Mannschaften. Zunächst bekamen Burgstaller und Sabitzer Gelb dafür, doch dann legte der Rapid-Stürmer offenbar nach. Aristotelis Diamantopoulos aus Griechenland hat in einem Luft-Zweikampf einen Ellbogencheck gesehen und schickte Burgstaller dafür vom Platz.