Ralf Rangnick: „Ich bin sehr stolz auf die Jungs“

Klaus Mitterdorfer (ÖFB-Präsident): „Die Spieler und das Trainerteam haben sich das sehr verdient, sie haben in der Quali eine großartige Leistung geboten. Das Spiel heute war sehr eng, doch der Sieg war verdient. Wir haben in Fußball-Österreich etwas bewegt, das ist ein großartiger Tag. Ich habe von Beginn an gemerkt, dass die Burschen nicht nur große fußballerische Qualität auszeichnet, sondern dass sie auch sehr gern im Nationalteam spielen und Freunde sind. Für den Verband bedeutet die EM-Teilnahme eine zusätzliche wirtschaftliche Kraft und auch eine gewisse Ruhe, damit man sich auch anderen Sachen wir etwa Infrastrukturprojekten widmen kann.“