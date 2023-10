Super-Joker Sabitzer sticht nach nur 164 Sekunden

Es lief die 47. Minute: Der zur Pause für Romano Schmid eingewechselte Sabitzer tritt an der Strafraumgrenze zum Freistoß an, hält drauf und trifft einen gegnerischen Verteidiger am Ellenbogen! Schiedsrichter Aristotelis Diamantopoulos aus Griechenland zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt.