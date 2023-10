Der nächste Lanzinger greift bei den Adlern an

Bruder leitete Tor-Debüt ein

Am Freitag in Laibach gelang allerdings dem kleinsten „Lanze“ das erste Profitor! Der erst 18-jährige Florian Lanzinger schoss im Auswärtsspiel das wichtige 1:1 - am Ende setzte sich Villach mit 5:2 durch. „Er hat einen guten Torriecher, weiß genau, wo er vorm Tor hin muss und hat sich in letzter Zeit richtig gut entwickelt“, lobt der Papa.