Langes Warten auf eine Corona-Immunisierung

Svetlana Geyrhofer ist sauer. Als freiberufliche diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin leitet sie wöchentlich mehrere Fortbildungen für Pflegepersonen, wollte sich deshalb gegen Corona impfen lassen. So weit, so einfach – doch es scheiterte an verfügbaren Terminen. „Mein Hausarzt impft nicht, alle Hausärzte in der näheren Umgebung haben erst gegen Ende Oktober freie Termine und beim Magistrat Linz sind bis November keine frei“, macht Geyrhofer ihrem Ärger Luft.