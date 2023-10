Sternstunden mit neuem Ehrenmitglied Thielemann

„Nun will ich jubeln, wie keiner gejubelt“, stimmt Färber Barak das Finale der „Frau ohne Schatten“ an, Hugo von Hofmannstahls abstruses, von Richard Strauss umso herrlicher vertontes Märchen um Liebe, Mutterschaft und Übervater. Ende gut, alles gut! Also jubelte auch das Publikum übermächtig ganz besonders Christian Thielemann und dem Orchester zu, das unter ihm wieder einmal zur Klangwundermaschine erwuchs.