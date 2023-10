Vorübergehend deutlich kühler - dann kommt Südföhn

Während in der Osthälfte Österreichs, trotz ein paar lokaler Frühnebel oder dünnen Schleierwolken zwischendurch, am Mittwochvormittag der Sonnenschein überwiegt, erscheinen im Westen des Landes bereits deutlich mehr Wolken den Himmel. Sie breiten sich im Laufe des Nachmittags schließlich bis zum Abendostrand aus. Vor allem über den Alpengipfeln im Osten kann es mit den Wolken örtlich auch leicht regnen. Der Wind weht schwach, in den Föhnstrichen an der Alpennordseite und im östlichen Flachland auch mäßig bis lebhaft auflebend aus Südost bis Süd. Die Temperaturen werden in der Früh bei minus einem bis plus acht Grad liegen. Die Tageshöchsttemperaturen sind mit elf bis 20 Grad erreicht.