Blindenhund zog an, Besitzer setzte Stock ein

Im Wiener Straflandesgericht ist eigentlich Hundeverbot. Am Freitag gab es eine Ausnahme. Assistenzhund (in Ausbildung) „Grisu“ wartet treuherzig neben seinem Herrl, bis die Verhandlung in Saal 33 aufgerufen wird. Sein Besitzer ist wegen Tierquälerei angeklagt. Er soll ihn am 19. April in der Innenstadt misshandelt haben - mit dem Blindenstock.