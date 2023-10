Ganze Nacht eingeklemmt unter Baumstamm verbracht

Am Donnerstag kurz nach Mittag brach ein 80-Jähriger aus Hofkirchen im Mühlkreis allein mit seinem Traktor in Hofkirchen zu einem Waldgrundstück auf, um dort Forstarbeiten durchzuführen. Am Freitag in der Früh wartete seine 83-jährige Schwester vergebens auf den zuvor vereinbarten Besuch ihres Bruders bei ihr zu Hause. Das Nichterscheinen sei völlig untypisch für ihren Bruder gewesen und sie wusste sofort, dass etwas passiert sein müsste.