Land kauft Therme Stegersbach erneut

Der Wunsch, das Ressort zum Verkauf anzubieten, kam von Karl Reiter selbst, weil es innerhalb der Familie niemanden gebe, der diese Bürde auf sich nehmen würde und er sich ganz auf seine Hotels in Bad Tatzmannsdorf konzentrieren möchte. „Wir haben sowohl emotional, als auch finanziell viel in den Standort investiert. Jetzt legen wir den Besitz in den Schoß des Landes zurück - mit dem Wissen, dass das Land große Möglichkeiten hat, die Erfolgsstory weiterzuschreiben“, sagt Reiter. Die Weiterentwicklung des Tourismusstandorts Stegersbach ist es auch, die Doskozil als wesentlichen Faktor sieht. Mit Beteiligungen an den Thermen Lutzmannsburg, Frauenkirchen und Bad Tatzmannsdorf habe das Land bewiesen, dass touristische Leitbetriebe in öffentlicher Hand eine Erfolgsgeschichte sind. So soll das auch in Stegersbach sein. Ob man die Therme selbst betreiben will, ist noch offen. Experimente wird es keine geben, kündigt Doskozil an. Die Suche nach einem Betreiber sei jedoch bereits angelaufen.