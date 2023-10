Rapids Guido Burgstaller: Ein Comeback nach Maß

Den Top-Torjäger hatte Rapid schmerzlich vermisst, am Donnerstag wurde Guido Burgstaller seinem Ruf in Windeseile wieder gerecht: 47 Tage nach dem bislang letzten Einsatz bot ihn Trainer Zoran Barisic beim 4:1-Testsieg im Happyland in Klosterneuburg gegen Zweitligist Vienna in der Startelf auf.