Einbruch-Serie: Polizei jagt „Panzerknacker“

Zwölf Einbrüche auf einen Streich - der nächtliche Beutezug rund um Velden vor zwei Tagen sorgte für Schlagzeilen. Neben Bargeld in unbekannter Höhe geriet auch wieder ein Tresor ins Visier - konnte in diesem Fall aber nicht geknackt werden. Eine ähnliche Serie an Coups gab es ja bereits vor zwei Wochen in Spittal an der Drau, wo die Firmeneinbrecher bereits im Mai bei Unternehmen in und rund um Radenthein ihr Unwesen trieben. Und das teils besonders dreist: