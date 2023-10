Warum Flugverbote für Klimaschutz nichts bringen

Die Räder der Koffer, die hinter und neben den Reisenden hergezogen werden, sorgen für ein Grundgeräusch, das sich mit Gesprächen und Durchsagen mischt. Der Blick von Julian Jäger schweift über die Gepäckabgabe-Schalter. Mehr als 100.000 Passagiere täglich zählte der Flughafen Wien in der Hauptreisezeit in diesem Sommer. „In der Anfangszeit der Pandemie hatten wir Tage mit 100 bis 400 Passagieren. Da hätten wir jeden einzeln begrüßen können“, erzählt der Vorstand, der aus dem Bezirk Eferding kommt, und nimmt in der neu gestalteten Vienna-Lounge Platz.