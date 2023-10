William und Kate verurteilen Angriff auf Israel

Unvorstellbares Grauen

Die radikale Palästinenser-Gruppe Hamas hat am 7. Oktober Israel angegriffen, Menschen brutal abgeschlachtet und Geiseln genommen. Die Schrecken des Angriffs wurden erst in den Tagen danach sichtbar. Beim Supernova-Musikfestival in der Negev-Wüste richteten die Islamisten ein Blutbad an und ermordeten mindestens 260 Menschen.