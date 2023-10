So belohnte sich Rad-Ass Höll für ihre Top-Saison

Nach einer weiteren außergewöhnlichen Saison ist Downhill-Dominatorin Valentina Höll zurück daheim. Worauf sich die 21-Jährige jetzt besonders freut und was sie zum „Nein“ für ihre Sportart bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles denkt, erzählte sie im Gespräch mit der „Krone“ in Saalbach.