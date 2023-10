Von verkehrter Unterwäsche und Weihwasser am Rasen

Gegen Belgien bestreitet Österreichs Fußball-Nationalteam erstmals an einem Freitag, dem 13., ein Länderspiel. Was tun unsere Kicker, um das Pech zu umgehen? Wieso trug der legendäre Buffy Ettmayer aus Aberglauben immer ein Kondom an den Füßen? Und was hat Daumendrücken mit Dämonen zu tun? Eine augenzwinkernde Abhandlung über Fußball, Glücksbringer und Rituale.