Hamas will weltweit Muslime mobilisieren

Aufruf zu Kundgebungen

International wurde für Freitag zu Kundgebungen aufgerufen. Mit ihrem Appell dürfte die Hamas bei vielen auf offene Ohren stoßen. Bereits in den vergangenen Tagen wurden in vielen Städten weltweit - auch in Wien - Unterstützung für Palästinenser demonstriert, Palästina-Flaggen geschwenkt und der Terror bejubelt. Erst am Dienstag wurden bei einer Demo in Muzaffarabad in Pakistan eine Israel-Flagge verbrannt (siehe Video oben).