Verkauf von Formel-1-Team? Saudis winken mit Geld

An Aston Martin kann’s also nicht liegen, dass Lance Stroll heuer so neben der Spur fährt. Von den letzten fünf Renn-Wochenenden fuhr er ohne Punkte heim. Der Kanadier macht mittlerweile den Eindruck, gar keine Lust mehr zu haben. Der Frust ist groß, wie er mit dem Schubser gegen seinen Physio zeigte. Und so geht im Fahrerlager schon das Gerücht um, dass Papa Lawrence den Rennstall verkaufen möchte. Und der saudische Staatsfond, bereits Teilhaber, soll den Laden komplett übernehmen wollen. Im Gegensatz zur Aufnahme eines elften Teams wie Andretti könnten die neun anderen Formel-1-Ställe in diesem Fall keinen Einspruch erheben.