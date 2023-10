Frustrierter Lance Stroll schubst Teammitglied

Während sein Teamkollege Fernando Alonso mit einer starken Performance auf den viertbesten Startplatz rasen konnte, war für Lance Stroll am Freitag in Katar bereits im Q1 Schluss. Als sein Physiotherapeut im Anschluss an die Session versuchte, den Kanadier zu beruhigen, wurde aus einem Umarmungsversuch schnell ein Schubser.