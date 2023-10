Saudis machen Ernst: Absichtserklärung eingereicht

„Mit dieser offiziellen Einreichung setzen wir unseren Weg fort, die Träume unseres Volkes zu verwirklichen“, sagte der saudische Fußball-Verbandschef Yasser Al Misehal am Montag in einem Statement. Über 70 FIFA-Mitgliedsländer hätten dem Königreich demnach bereits ihre Unterstützung in dem Vorhaben zugesichert.