Saudi-Arabien will Fußball-WM 2034 ausrichten

Nach der umstrittenen Fußball-WM in Katar steht wohl ein weiteres Turnier in einem Golfstaat an. Saudi-Arabien wird sich um die Ausrichtung der Endrunde 2034 bewerben. Riad wolle ein „Weltklasse-Turnier veranstalten“, teilte der saudi-arabische Verband am Mittwoch nur Minuten nach der Vergabe der WM 2030 mit.