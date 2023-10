Ende des Dauer-Exils ist in Sicht

1. Landesliga-Leader Neumarkt empfing am Samstag Bad Hofgastein. Trotz der großen Punktedifferenz waren die Heimischen gewarnt, denn die Pongauer sind es wie kein anderes Team im Unterhaus gewohnt, in der Fremde zu spielen. Grund dafür: Der erst vor geraumer Zeit runderneuerte Platz des Zwölften ist seit dem heftigen Unwetter im August nicht mehr bespielbar. Deswegen bestritt Bad Hofgastein die bereits sechste Partie in Folge auswärts.