GAK gewinnt Spitzenduell mit SW Bregenz mit 1:0!

Im Duell mit dem Zweiten Schwarz-Weiß Bregenz setzten sich die „Rotjacken“ am Samstag in der 10. Runde knapp, aber verdient mit 1:0 (0:0) durch. Daniel Maderner erzielte vor 3813 Fans in Graz mit seinem siebenten Saisontreffer das Goldtor des Aufstiegsaspiranten (77.).