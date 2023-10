Ermittler räumten illegale Spielhöllen aus

Im Gegenteil: Meist stehen schon wenige Stunden ach der Beschlagnahmung am selben Ort wieder neue Automaten. „Leider gibt es in der Stadt mittlerweile ein große Spielszene. Das Geschäft ist lukrativ“, sagt ein Teamleiter der Finanzpolizei. Wegen ständig laufender Ermittlungen möchte er seinen Namen nicht in der Zeitung lesen. Erst vor wenigen Tagen konnte die Finanzpolizei erneut etliche Automaten beschlagnahmen. „Die Lokale sind mal als Sonnenstudio, als Lieferservice oder auch als Kosmetiksalon getarnt“, schildert der Experte.