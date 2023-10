Wiener Museum präsentiert nun Ideen aus NÖ

Zukunftsweisende Technologien können Forschungseinrichtungen und Start-ups, also junge Unternehmen, aus Niederösterreich auf Initiative des Landes ein Jahr lang in Wien präsentieren. Der Gedanke dahinter: Nur mit Wissenschaft und Forschung werden wir die Herausforderungen der Zukunft meistern können. „Dazu braucht es vor allem drei Punkte. Nämlich finanzielle Unterstützung, Platz und Raum zum Forschen sowie Hilfe bei der wirtschaftlichen Entwicklung“, erklärte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner jüngst am Eröffnungsabend.