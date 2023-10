Polizeihelikopter verfolgte 18-jährigen Autolenker

Ein 18-Jähriger hatte am Mittwoch um 17.35 Uhr das Auto seines Schwagers mit gestohlenen Kennzeichen in Betrieb genommen und fuhr damit in Dornbirn herum. Eine Polizeistreife wollte den Lenker kontrollieren, dieser hielt aber nicht an, sondern stieg aufs Gas. Die Verfolgungsjagd setzte sich durch die Franz-Michael-Felder-Straße, den Grabenweg, die Dr. Anton-Schneider-Straße, die Haselstauderstraße und die Tobelgasse fort. Sogar der Polizeihubschrauber Libelle nahm die Verfolgung des Rasers auf, der auf seiner Flucht gleich mehrere Passanten gefährdete und auch sonst für brenzlige Situationen auf der Straße sorgte.