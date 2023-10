Vier Jahre Haft für zwei Pistolen-Überfälle

Opfer lehnte persönliche Entschuldigung ab

An jenem 19. April habe sie dann „diesen wahnsinnig dummen Entschluss“ getroffen, eine Tankstelle zu überfallen. Doch es blieb nicht bei einer: Nach dem ersten misslungenen Überfall in Thalgau schlug sie in jener Nacht fünf Stunden später wieder zu - beim zweiten Mal machte sie in Eugendorf Beute. Staatsanwältin Sandra Wimmer erwähnte die Ausrüstung: Perücke, Handschuhe, FFP2-Maske. Bewaffnet war die 43-Jährige mit einer Schreckschusspistole und einem Elektroschocker. „Sie hat gewartet bis niemand mehr in der Tankstelle war.“ Dann ging sie rein, gab sich als Kundin aus. „In dem Moment als der Angestellte die Kassenlade öffnete, zückte sie die Pistole.“ Doch der bedrohte Mitarbeiter schloss aus Reaktion wieder die Kasse, obwohl sie auch noch den E-Schocker herausgeholt hatte. „Ich habe diese blauen Funken gesehen“, berichtete das Opfer. Der Mann konnte ins Lager fliehen, die Polizei rufen. Sie suchte das Weite. Ähnlich ging sie Stunden später in Eugendorf vor: Wieder spielte sie eine Kundin, wieder zückte sie die Pistole.