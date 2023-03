Zwei Raubüberfalle, drei Jahre Gefängnis

Der Staatsanwältin nach hat er am 28. September die Tankstelle in der Salzburger Gabelsbergerstraße überfallen - mit einer FFP2-Maske und einer „Softair“-Waffe, also einer täuschend echt aussehenden Spielzeugpistole. Keine zwei Wochen später, am 10. Oktober, hat er laut Anklage auf ähnliche Weise die Volksbank-Filiale überfallen. Er will aber nur im benachbarten Kieselgebäude Einkaufen gewesen sein, erklärt er in geschwollener und zynischer Weise: „Für eine Reise nach Genf.“