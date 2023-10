Wie Brasiliens grüne Lunge zur Wüste wird

Es flimmert und flirrt augenblendend weiß in der Gluthitze Brasiliens. Ein einzelner Vogel fliegt total verloren und mit klagendem Ruf über unsere Köpfe. Millionen Tonnen an Kalk haben den Cerrado hier im Herzen Südamerikas in eine absolut tote Steppe verwandelt. Was besonders schmerzt: Dieses - unbemerkt zerstörte Naturparadies - wird von den Ureinwohnern als „Geburtsstätte des Wassers“ gepriesen.