Bittere Realität - Rapid ist einfach nicht besser

Dass Rapid bei Gleichzahl das "spielstärkere zweier schlechter Teams“ war, ist die nächste so typische Rapid-Ausrede. In Hütteldorf brennt der Hut. Am Samstag geht’s zu Lustenau. Vielleicht ja wieder mit Burgstaller. Das wäre eigentlich unmittelbar vor der Länderspielpause ein Wahnsinn, unnötiges Risiko. Aber ohne den 34-Jährigen geht nichts. Das ist die bittere Realität.