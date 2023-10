Kennen Sie Österreichs zehn Top-50-Spieler?

9. Andreas Haider-Maurer: Er wurde einer breiteren Öffentlichkeit 2010 bekannt, als er beim Turnier in Wien in das Finale stürmte, dort Jürgen Melzer 7:6, 6:7 und 4:6 unterlag. Am 20. April 2015 spuckte ihn die Weltrangliste auf Platz 47 aus, sein Karriere-Hoch. Im Herbst musste er nach dem Turnier in Wien eine lange Verletzungspause aufgrund einer Fersenentzündung einlegen. Mitte Juni 2016 wurde er dann am Fuß operiert, nachdem keine Besserung eingetreten war, sodass er die ganze Saison 2016 verpasste. Nach 19 Monaten startete das Comeback, doch in allen neun Hauptfeldern der World Tour verlor er jeweils in der ersten Runde. Am 18. Januar 2019 beendete er seine Karriere wegen anhaltender gesundheitlicher Probleme.