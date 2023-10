Bitter, weil man die Partie wegen des Wiener Fußballderbys zwischen Austria und Rapid extra auf 14 Uhr vorverlegt hatte: „Wir können uns bei den Fans nur entschuldigen. Ich weiß auch nicht, was der Auslöser dafür ist. An unserer Eismaschine liegt es nicht, die fährt ja schon seit sechs Wochen. Vielleicht sollten wir uns einen Hexenbeschwörer holen“, schüttelte Kalla in den Katakomben den Kopf. Nachdem letzte Saison wegen massiver Probleme mit der Kühlanlage etliche Spiele verschoben worden waren nun der nächste Rückschlag. Ein Ersatztermin für die abgebrochene Partie steht noch nicht fest.