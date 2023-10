Ehemann der Schwester in den Hals gestochen

Als viele andere Familien am Sonntag wohl gerade beim gemütlichen Nachmittagskaffee saßen, passierte in Uttendorf eine schreckliche Tat: Gegen 14.20 Uhr soll ein 44-Jähriger in seinem eigenen Haus den Ehemann seiner Schwester mit dem Messer attackiert, im Halsbereich getroffen und verletzt haben. Das Opfer - 43 Jahre alt und ebenfalls nordmazedonischer Staatsbürger - überlebte den Messerangriff und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.