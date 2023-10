„Der Gegner hat uns so richtig den Arsch versohlt“

Bis zum Gastspiel beim französischen Tabellennachzügler am Donnerstag werden in Linz gewiss die Köpfe rauchen. Sageder wollte den fehlerhaften Auftritt seines Teams „so nicht stehen lassen“. Er kündigte gründliche Aufarbeitung des Dargebotenen an - zuallererst bei sich selbst. „Vielleicht ist es mein Fehler, dass ich in der Abwehr doch Veränderungen vorgenommen habe. Das muss ich mir anschauen und darüber nachdenken.“