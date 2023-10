Im Burgenland beginnt goldene Zeit für Genießer

Sport und Erlebnis

Wobei es nicht nur beim Genuss allein bleiben muss. Dieser lässt sich gut mit Bewegung und Erlebnissen verbinden. Etwa beim Blaufränkisch-Marathon in der Region Mittelburgenland-Rosalia am 7. Oktober oder bei einer Weinverkostung in den Weingärten des Leithagebirges am 7. und 14. Oktober in Purbach (www.burgenland.info).