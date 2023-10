„Apfeldorf“ presst Saft mit hoher Strahlkraft

Ökologische Projekt hat regionale Nachahmer

Dass die Idee in den Köpfen der Menschen fruchtet, beweist auch, dass andere Dörfer den Sparbachern bereits angeboten haben, ihre Apfelbäume abzuernten, was die Sparbacher auch gerne annahmen. Und auch Bürgermeisterin Anette Töpfl stellte sich bei der Eröffnung des neuen Feuerwehrhauses mit einem Apfelbäumchen ein, der ebenfalls am Spielplatz gepflanzt wurde. Übrigens: Das Geld aus dem Verkauf des beliebten Apfelsaftes verwendet der Verein für Sanierungen oder Neues im Ort. So wurde beispielsweise auch ein Teil des Spielplatzes damit wieder in Schuss gebracht.