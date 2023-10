„Krafti ist schon ein unglaubliches Phänomen“

Gerade mal zehn Tage Flitterwochen in Tansania und Sansiba - mehr war für Michi Hayböck nicht drinnen. „Und sogar da bin ich zweimal in die Kraftkammer gegangen“, so der gebürtige Linzer. Der gestern beim Sommer-Grand-Prix auf seiner Heimschanze mit Platz 15 einen soliden Start in die Saison geschafft hat. Und noch immer ein Hochgefühl verspürt, wenn er an seine Hochzeitsreise denkt.