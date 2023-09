Pädagogen-Kolleg: Schule sitzt auf freien Plätzen

Überschaubares Interesse für das Kolleg für Erwachsene

Bedenklich ist: In den 1. Kolleg-Klassen für Erwachsene blieben mangels Bewerbern neun der 50 Plätze frei. Auch an der BAfEP in Bischofshofen sind zwar die 25 Plätze der 1. Kolleg-Klasse voll. Doch gab es laut Direktorin Angelika Werner auch hier keine weiteren Bewerber, die die Aufnahmekriterien erfüllten. In den heuer erstmals vier 1. Klassen im Regelbetrieb lernen 98 Auszubildende. Niemand sei aus Platzmangel abgewiesen worden, so die Direktorin.