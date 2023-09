Bezirksmetropole „verlor“ fast ihr Stadtmarketing

Abgesehen von zwei neuen Geschäften im Zentrum – bei ungleich mehr Schließungen und ein paar Veranstaltungen – hätten die Investitionen nicht viel bewirkt, meinten Vertreter der Bürgerliste LaB, SPÖ und FPÖ. Sie forderten in der Gemeinderatssitzung einstimmig die Auflösung der GmbH, in die jährlich 120.000 Euro allein seitens der Stadtgemeinde fließen. Dabei ist man einig, dass hier durchaus mehr Potenzial herauszuholen wäre, aber: „Man braucht nur Experten fragen: Für eine Stadt in der Größenordnung von Mistelbach würde man zumindest das Doppelte an Budget brauchen, damit so eine Organisation vernünftig arbeiten kann“, argumentiert SPÖ-Vize Manfred Reiskopf.