Glock: „Sergio Perez ist mental ziemlich am Boden“

„Schwierig, zu Hause fröhlich zu sein“

Mittlerweile hat der 33-Jährige zugegeben, sich die Hilfe eines Mentaltrainers zu holen. „Wenn man so eine harte Zeit bei der Arbeit hat, ist es schwierig, zu Hause mit seiner Frau und seinen Kindern fröhlich zu sein“, gestand Perez. In Japan erlebte der Mexikaner ein Wochenende zum Vergessen. Im Rennen kollidierte er erst mit Lewis Hamilton, später touchierte er Kevin Magnussen und musste seinen Boliden in der Box abstellen.