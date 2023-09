Sergio Perez holt sich Hilfe von Mentalcoach

Perez weiterhin motiviert

Mittlerweile sei seine positive Einstellung wieder zurück. Der 33-Jährige lerne immer noch jeden Tag auf der Rennstrecke und außerhalb dazu. „Vor allem deshalb werde ich nie genug von der Formel 1 bekommen. Es ist wirklich erstaunlich, was dieser Sport mir immer noch gibt“, erklärte Perez. Klingt auf alle Fälle so, als wäre er weiterhin top motiviert, seinen Platz in der Formel 1 zu halten. Es gibt nicht wenige, die behaupten, dass der Mexikaner den Zenit erreicht hat, ihn schon am Abstellgleis sehen.