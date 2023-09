Inderin lernte mit 92 Jahren Lesen und Schreiben

Wie indische Medien berichteten, wurde Salima Khan 1931 geboren und bereits mit 14 Jahren verheiratet. In ihrem Dorf im Bundesstaat Uttar Pradesh gab es damals keine Schule. Lesen und Schreiben sei aber immer ihr Lebenstraum gewesen, sagte die Seniorin zur Zeitung „Times of India.“ Vor sechs Monaten war dann endlich ihr erster Schultag, zu dem die Frau ihres Enkels die 92-Jährige begleitete.



Hier sehen Sie ein Bild von Salima Khan in der Schule.