Jeder Neunte im Land kann kaum lesen und schreiben

Große Lücke nagt am Selbstwertgefühl

Die große Lücke nicht füllen zu können, den Erwartungen nicht zu entsprechen - all das nagt am Selbstwertgefühl. „Wenn es normal wäre, Lesen und Schreiben in der Schule nicht zwingend zu erlernen, wie es bei anderen Inhalten auch oft der Fall ist, wäre Analphabetismus kein Tabu“, erklärt die Erwachsenenbildnerin Sonja Muckenhuber von der Volkshochschule Linz, Gründungsmitglied des Netzwerks www.alphabetisierung.at.